Какие льготы сохранят для пожилых людей в Челябинской области

По инициативе губернатора Бориса Дубровского правительство Челябинской области внесло на утверждение Законодательного Собрания изменения в ряд региональных законов для улучшения социальной поддержки людей старшего поколения.

После изменения пенсионного законодательства благодаря поправкам южноуральцы смогут пользоваться поддержкой государства: женщины, как и сейчас, с 55 лет, а мужчины — с 60 лет. Кроме того, льготой по транспортному налогу сможет воспользоваться больше пенсионеров-автовладельцев. Эти поправки будут рассмотрены депутатами парламента 27 сентября.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение сохранить льготы для людей предпенсионного возраста. Чтобы обеспечить эти социальные гарантии, Борис Дубровский поручил правительству Челябинской области внести ряд изменений в региональное законодательство.

— Это очень важные, нужные инициативы, — считает председатель социально-бытовой комиссии Совета ветеранов Челябинской области, в прошлом первый заместитель министра социальных отношений региона Валерий Лугинин. — Например, льготы, положенные ветеранам труда, они раньше могли получать только с выходом на пенсию, а теперь — и в предпенсионном возрасте. Законопроектом также предполагается сохранить единовременную материальную помощь на текущий и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования неработающим супружеским парам, в которых муж с женой соответственно достигли возраста 60 и 55 лет, а один из супругов является ветераном Великой Отечественной войны. Сохранится ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы, 70-процентная скидка на проезд на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, 50-процентная — на «автобусный тариф» для садоводов.

По словам Валерия Лугинина, за последние годы в области введено немало новых мер социальной поддержки людей старшего поколения. По поручению губернатора стали предоставлять льготы по капремонту для людей старше 70 лет, ветераны Великой Отечественной обеспечены жильем, а ушедшим из жизни фронтовикам за счет государства устанавливают памятники. Ветераны также высказали предложение рассмотреть вопрос о введении дополнительных льгот для тружеников тыла.

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