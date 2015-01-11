Чем грозит неоплаченный административный штраф

Постановление об административном правонарушении вступает в законную силу по истечении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

В отношении лица, привлеченного к административной ответственности, и не оплатившего административный штраф по истечении 60 дней составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ

Неуплата штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы не уплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

Скидка 50 % на оплату административного штрафа

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Андрей Печенкин напоминает, что Федеральным законом № 437 от 22 декабря 2014 г. установлена возможность уплаты половины размера штрафа за нарушения в области дорожного движения. Водителям могут оплатить штраф в размере 50 % за незначительные нарушения. При этом срок, в течение которого штраф может быть уплачен со скидкой в 50 % составляет не более 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа.