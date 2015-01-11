Принято решение о подаче тепла в детские сады и больницы

Накануне было дано задание дошкольным образовательным учреждениям, находящимся в старой части города, подготовить заявки на подключение отопления. Также тепло будет подано и на объектах медгородка.

Напоминаем, что подача тепла в жилом фонде Озерского городского округа запланирована с 00:00 часов 1 октября, начиная с этой даты и в течение нескольких дней управляющие организации будут подключать жилые дома на своих территориях.

В настоящее время поступают многочисленные жалобы от дошкольных образовательных учреждений на низкую температуру в группах. Поэтому принято решение о постепенном подключении тепла в детских садах. Как пояснил первый заместитель главы округа Иван Сбитнев, в настоящее время речь идёт о детских учреждениях в старой части города:

– К сожалению, в новом районе параметры теплоносителя сейчас недостаточны для того, чтобы большие детские сады подключить к отоплению. В этом случае пострадает горячее водоснабжение в жилом фонде новой части города.

С четверга началось подключение тепла на объектах Клинической больницы № 71. В ММПКХ была подана заявка, и пока медицинскими учреждениями также будет использоваться тот ресурс, который в настоящее время есть в системе, без дополнительных объемов теплоносителя от Аргаяшской ТЭЦ.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37133/