Принято решение о подаче тепла в детские сады и больницы

Накануне было дано задание дошкольным образовательным учреждениям, находящимся в старой части города, подготовить заявки на подключение отопления. Также тепло будет подано и на объектах медгородка.
Напоминаем, что подача тепла в жилом фонде Озерского городского округа запланирована с 00:00 часов 1 октября, начиная с этой даты и в течение нескольких дней управляющие организации будут подключать жилые дома на своих территориях.
В настоящее время поступают многочисленные жалобы от дошкольных образовательных учреждений на низкую температуру в группах. Поэтому принято решение о постепенном подключении тепла в детских садах. Как пояснил первый заместитель главы округа Иван Сбитнев, в настоящее время речь идёт о детских учреждениях в старой части города:
– К сожалению, в новом районе параметры теплоносителя сейчас недостаточны для того, чтобы большие детские сады подключить к отоплению. В этом случае пострадает горячее водоснабжение в жилом фонде новой части города.
С четверга началось подключение тепла на объектах Клинической больницы № 71. В ММПКХ была подана заявка, и пока медицинскими учреждениями также будет использоваться тот ресурс, который в настоящее время есть в системе, без дополнительных объемов теплоносителя от Аргаяшской ТЭЦ.
http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37133/
Ключевые теги: ОГО, отопление, дошкольные учреждения, медгородок.
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