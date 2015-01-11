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Пострадавшие заявили о массовых пытках под Челябинском

Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова готовит заявление в Следственный комитет по делу о пытках и издевательствах над людьми в челябинском реабилитационном центре.

Речь идет о некой организации, помогающей людям справиться с любыми видами зависимости: алкогольной, наркотической, игроманией, паническими атаками и прочими психологическими проблемами. Перед заключением договора и оплатой услуг родственникам показывают симпатичный загородный дом, где пациенты будут жить как в санатории, а с ними будут работать психологи и помогать справиться с проблемами. О 2,5 месяцах принудительного «лечения» корреспонденту сайта cheltv.ru рассказал один из пострадавших, который сбежал из места заключения, не выдержав издевательств и пыток.

Как принимают пациентов

По словам Олега Петровича (имя и отчество изменены), 5 июля 2018 года, при выходе из подъезда к нему подошли несколько мужчин, показали «корочки» и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что было совершено преступление, и он задержан. На вопрос, на каком основании, мужчину скрутили, надели наручники и повезли в неизвестное место в Тракторозаводском районе Челябинска, где принудительно удерживали, держали в наручниках и пытали, требуя признать, что у него имеется зависимость. После этого какое-то время его принудительно держали в двухэтажном коттедже в районе АМЗ, а затем, по его словам, поместили в дом в Чебаркуле, где и был организован стационар для него и еще около 20-25 людей.

Как проходит лечение

По словам пострадавшего, сотрудникам реабилитационного центра не важно, от чего «лечить», главное – отработать уплаченный родственниками пациента гонорар, выбить признание своей зависимости (любое, на его выбор) и начать его от этих проблем «лечить». О методах лечения рассказывает пострадавший:

– Человека раздевают догола и обливают ледяной водой из шланга. Льют на тело и на темечко. Температура воды – градуса два, время обливания – от 10 минут до 1,5 часов, в зависимости от провинности. До полного онемения тела. После этого бьют по шее руками.

– Заставляют делать физические упражнения без остановки в течение 3-4 часов под угрозой избиения и заливания водой.

Мужчина рассказывает также о моральных унижениях, к которым принуждают под угрозой физического насилия.

– Например, если человека считают высокомерным, из линолеума скручивают корону высотой примерно в метр, пишут на ней «царь», надевают на голову, засовывают внутрь нее бутылки и заставляют так ходить в течение нескольких дней. А она тяжелая очень. Если человек задевает ею стену или проход в двери – его избивают.

– Если человек не делится своими обидами с остальными – его заставляют носить рюкзак с кирпичами, чтобы он понял, как тяжело носить обиды в себе. Могут также дать 25-киллограмовую гирю и заставляют носить ее неделю, ставить, ее нельзя.

– Если человека посчитали злопамятным, к нему привязывают хвост, сделанный из бутылок, он с ним должен ходить по дому, не имеет права снимать. Снимет – изобьют. Избивают и руками, и ногами, и палками.

По словам пострадавшего, большинство людей содержится в данном реабилитационном центре также принудительно. Причем некоторые из них якобы даже не курят, а возраст, пол и характер их деятельности вообще не имеет значение – условия для всех одинаковые, а пытки одинаково жестоки. Самому молодому из них – 17 лет, самой старшей пациентке – 60. «Докторов» не трогают ни слезы молодых девушек, ни страдания пожилых пациенток.

«У меня на теле были такие синяки, которых в жизни никогда не было, размером 30 на 20 сантиметров. У меня подозрение на перелом ребер, пойду делать рентген. У человека – я видел – вся нога полностью была синяя», – уверяет Олег Петрович.

Еще трое пострадавших также готовы дать показания в правоохранительные органы о жестоком обращении. Один из них проживает в Екатеринбурге, куда за ним приехали сотрудники центра и также принудительно увезли в Чебаркуль.

Сколько стоит лечение

Со слов Олега Петровича, когда он сбежал из клиники, пришел домой к своей матери и рассказал о своем пребывании там, она заплакала, ведь пенсионерка даже не догадывалась о том, как будут лечить ее сына за 30 тыс. рублей в месяц. Сумма определяется, исходя из индивидуальной оценки благосостояния родственников.

«Они смотрят на людей и прикидывают, сколько те могут заплатить. Если, к примеру, человек из сельской местности, они могут назвать сумму 20 тыс. Если, например, приехал на Range Rover – 50 тыс. И так далее», – рассказывает пострадавший.

Побег и обращение за помощью

Убежать Олегу Петровичу удалось ночью после того, как его отвезли в новое место, где решеток на окнах не было. По его словам, содержащиеся там люди находятся в таком отчаянии, что готовы пойти преступления или членовредительство, выйти оттуда. Например, выпить белизну или напасть на охранника с ножом, который им выдают для готовки еды. Однако в последний момент рассудок берет верх, и многие терпят в надежде когда-нибудь выйти официально. Отпускают пациентов после того, как родственники прекращают платить.

Перед побегом мужчина взял у номера телефонов родственников остальных пребывавших и обзвонил их. По его словам, люди шокированы его рассказом, никто из них даже не догадывался о том, что скрывается за решетками окон большого симпатичного загородного дома.

Олег Петрович и еще один пострадавший, проживающий в Екатеринбурге, написали заявления в полицию, Следственный комитет и в Управление по борьбе с организованной преступностью. Адреса, которые указал пострадавший, и законность работы организации проверяются. Ситуацию держит на контроле Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова.

https://www.cheltv.ru/postradavshie-zayavili-o-massovyh-pytkah-pod-chelyabinskom/

Ключевые теги: Челябинская область, центр реабилитации, пострадавшие, пытки.

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