Ситуация с проблемными домами сдвинулась в лучшую сторону

В результате целенаправленных усилий органов местного самоуправления и помощи ФГУП «ПО «Маяк» в ближайшее время три многоквартирных дома в Озерске с запущенным коммунальным хозяйством будут приведены в надлежащее состояние и встретят холода подготовленными.

- В Озерске есть три многоквартирных дома, от которых в свое время и в силу разных причин отказались управляющие организации. Проведённые конкурсы на обслуживание этих МКД, к сожалению, ни к чему не привели (как того требует закон, мы три раза объявляли аукционы). Кроме того, мы неоднократно проводили встречи с жителями (предлагали им различные варианты, в том числе, взять дом на самоуправление). И только недавно, после наших многочисленных переговоров, с помощью депутатов по данным избирательным округам собственники жилья проголосовали за организацию Товариществ собственников недвижимости. В данный момент ТСН зарегистрировано и начинает свою деятельность по ул. Дзержинского,52 и 54, находится в стадии регистрации ТСН по ул. Октябрьская,30 - комментирует историю вопроса и положение дел первый заместитель главы Озерского городского округа Иван Сбитнев.

Некачественное управление этими многоквартирными домами привело к тому, что в подвалах практически все коммуникации, связанные с водоснабжением и водоотведением, пришли в неудовлетворительное состояние.

- На данных объектах жилого фонда необходимо выполнить целый комплекс работ. Закон не позволяет нам расходовать бюджетные средства на цели, связанные с общедомовым имуществом и собственностью жильцов. Но мы предпринимали различные действия для поиска организации или учреждения, которые могли бы исправить ситуацию в рамках социального партнерства. В настоящее время в качестве исполнителя по двум домам – ул. Дзержинского,52 и 54 - выступило ФГУП «ПО «Маяк». И с сегодняшнего дня там начинаются активные действия, с тем чтобы в течение следующей недели произвести весь необходимый ремонт, - поясняет Иван Сбитнев.

На следующей неделе также будут произведены работы на ул. Октябрьская, 30, где ранее в одном из подъездов удалось провести ревизию теплового узла и нет серьезных проблем, связанных с началом отопительного сезона. Но здесь планируется откачать находящуюся в подвале воду, постоянно образующуюся в результате утечки, и заменить коммуникации, пришедшие в негодность:

- Мы ожидаем, что подрядчик, который будет выполнять эти работы, в кратчайшие сроки зайдет на объект и приведет коммуникации в надлежащее состояние.

Иван Сбитнев отметил, что действующий закон не позволил включить данные проблемные МКД в первоочередной список для проведения капитального ремонта, поэтому был найден иной способ для осуществления комплекса восстановительных коммунальных мероприятий.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37147/