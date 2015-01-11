Россети провели мобилизацию сил и средств связи

Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, из Сибири на Урал, Поволжье и Центральную Россию надвигается мощный циклон – значительные перемены погоды ждут жителей Москвы и Московской области, Алтая и Пермского края, Кемеровской, Томской, Свердловской, Челябинской, Кировской, Ульяновской, Пензенской, Нижегородской, Тюменской и Мурманской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Республик Коми, Мордовии, Марий Эл и Удмуртии.

В связи с предупреждением об ухудшении метеоусловий дочерние предприятия компании «Россети» приведены в режим повышенной готовности. В общей сложности мобилизовано 14 266 энергетиков, входящих в состав 2 833 бригад, в том числе 182 мобильных. Готовы к ликвидации последствий непогоды 8 567 единиц техники. Помимо прочего, специалисты группы «Россети» подготовили 1 803 резервных источника электроснабжения и на 100% укомплектовали аварийный запас.

Круглосуточной координацией деятельности энергетиков занимается Штаб электросетевого комплекса, которым руководит генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Специалисты Россетей призывают жителей проявить повышенную осторожность в период возможных обильных снегопадов и усиления ветра: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или прочих повреждениях энергообъектов не приближаться к ним, а сообщить в региональную энергетическую компанию или отделение МЧС по телефону 112 (с мобильного телефона). В случае отключения электроэнергии потребителям рекомендуется оставить заявку на восстановление электроснабжения на портале Светлаястрана.рф.

https://dostup1.ru/society/V-kompanii-Rosseti-proshla-mobilizatsiya-sil-i-sredstv-svyazi-v-svyazi-s-ozhidaemym-uhudsheniem-pogodnyh-usloviy-na-territorii-20-oblastey-strany_111392.html