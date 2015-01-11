Продукты социальной значимости могут подорожать в следующем году

Цены на хлеб, молоко, яйца, сахар и свинину могут подняться в 2019 году.
Эти данные значатся в прогнозе Аналитического центра при правительстве, сообщает газета «Известия».
Это может произойти из-за роста инфляции и НДС на другие товары, которые необходимы для производства социально значимых товаров. Льготная ставка НДС в 10% на них не сможет стабилизировать ситуацию.
Несмотря на сохранение льготной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в 10% для социально значимых продуктов питания, повышение цен на них в ближайшей перспективе всё же произойдет. В большей мере оно будет связано с влиянием косвенных факторов, в частности, с повышением НДС на товары и услуги, сопутствующие производству продовольствия. Кроме того, на цены на продукты питания влияют и неналоговые факторы — например, рост инфляции.
— рассказала «Известиям» Анастасия Сысоева, эксперт Аналитического центра при правительстве.
Впрочем, эксперты отмечают, что подорожание затронет не только продукты питания, но и другие категории товаров.
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/podorozhanie-produktov-2019/
Ключевые теги: цены, продукты питания, рост цен.
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