В Челябинской области ликвидировали все долги больниц

В поликлиниках и больницах Челябинской области налажена жесткая финансовая дисциплина. Многие из них накопили огромные долги и на сегодня их удалось полностью ликвидировать, сообщили корреспонденту сайта cheltv.ru в пресс-службе регионального правительства.

В период массового перехода лечебных учреждений из муниципальной в региональную собственность выяснилось, что некоторые медучреждения имеют большие недоимки перед кредиторами. За год эту проблему минздраву удалось решить.

«Выяснилось, что основная причина – это неэффективная организация финансово-хозяйственной деятельности учреждений, работающих в системе ОМС. То, что больницы из муниципальных стали областными, помогло внедрить в их работу единые стандарты использования заработанных средств», – сообщили в пресс-службе.

По решению главы региона Главное контрольное управление проверило все лечебные учреждения. В итоге минздрав изменил систему контроля за использованием денег. Кроме того, для руководства больниц провели «ликбез» – объяснили, как можно снизить финансовые риски. Попутно учреждениям с большими недоимками выделяли деньги из областного бюджета для погашения кредиторской задолженности.

https://www.cheltv.ru/v-chelyabinskoj-oblasti-likvidirovali-vse-dolgi-bolnits/