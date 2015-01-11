Южный Урал входит в шестерку основных «поставщиков» спортсменов для сборных страны

Почти 700 южноуральских спортсменов включены в составы различных сборных России, по этому показателю Челябинская область занимает 6-е место среди всех субъектов РФ.

По решению главы региона Бориса Дубровского за счет регионального бюджета проводятся различные спортивные мероприятия по подготовке юношеских, юниорских и молодежных составов сборных команд области. Также областной бюджет берет на себя расходы по участию спортсменов во всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях и соревнованиях. Только в прошлом году общее финансирование учреждений спортивной подготовки, включая бюджеты всех уровней, превысило 2,7 млрд рублей. В том числе на участие в соревнованиях и сборах – свыше 32 млн, на инвентарь, экипировку и оборудование – почти 13 млн.

«В Челябинской области развито спортивное движение. Регион славится профессиональными спортсменами, которые являются чемпионами мира, Европы, призерами Олимпийских игр. Наши тренеры готовят лучших спортсменов для страны. Считаю, что мы должны и дальше поддерживать начинания молодежи в спорте. У талантливых детей должна быть возможность проявить себя, поэтому важно, чтобы спортивные секции были доступны молодым южноуральцам», – отметил Борис Дубровский.

В Челябинской области создана и эффективно работает система подготовки будущих олимпийцев: они тренируются в 140 спортивных учреждениях. Сегодня в них занимается свыше 82 тыс. человек (в 2016 году – 81,7 тыс.). По данным областного Минспорта, на сегодняшний день в составы сборных России входят 698 спортсменов Челябинской области, из них по олимпийским видам – 368 (247 – юниоры, 121 взрослые), неолимпийским видам – 330 (226 – юниоры, 104 – взрослые).

В большом количестве в составах сборных страны представлены спортсмены базовых видов спорта в Челябинской области. Среди них представители легкой атлетики, дзюдо, бокса, бокса, волейбола, конькобежного спорта, водного поло, сноуборда, фристайла. Многие молодые спортсмены застолбили себе место в национальной сборной России. К наиболее ярким примерам можно отнести Тимура Моргунова и Василия Мизинова (легкая атлетика), Татьяну Кудашову, Вячеслава и Константина Мининых (тхэквондо), Елену Красовскую (скалолазание), Екатерину Ефременкову (шорт-трек), Дмитрия Мухомедьярова (велоспорт), Яну Русакову (кикбоксинг).

По данным областного Минспорта, по итогам 2017 года из 101 спортивной организации органов управления в сфере физической культуры и спорта полностью перешли на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с утвержденными федеральными стандартами по видам спорта 65 организаций, частично – 22. В 2018 году переход спортивных школ на реализацию программ спортивной подготовки продолжается. На сегодняшний день полностью перешли 77 учреждений и 17 частично.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnyy-Ural-vhodit-v-shesterku-osnovnyh-postavschikov-sportsmenov-dlya-sbornyh-strany_111441.html