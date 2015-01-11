«Морозко» ударит. По струнам…

Будет снег в декабре или не будет, будет трещать мороз или забудет – все это никак не повлияет на проведение традиционного в Озёрске фестиваля самодеятельной песни «МОРОЗКО»!

Как говорят организаторы фестиваля, «Морозко» 1 декабря 2018 года «открывает» новые звезды!

«Это будут сверхновые – молодые звёзды; известные звёзды и совсем ещё маленькие звёздочки, которые только находят свой путь на звёздном небосклоне.

И от того, что все эти звёзды – близкие, родные, становится как-то по-особому тепло… Даже в первый день зимы!

Фестиваль – это прекрасная возможность прикоснуться к радости песенного общения с гитарой – на сцене, по кругу, за чашкой чая…

В каждой самодеятельной песне есть ответы на вопросы сегодняшнего дня. Жизнь, природа, человеческие отношения — это и есть основа вдохновения для того, чтобы жизнь продолжалась…

Обычные, в общем- то, ценности: любить, быть любимым, уважать, ценить, помнить, не предавать, созидать, любить Родину... Это очень непросто в нашем мире, но очень нужно для того, чтобы быть свободными и нужными, быть счастливыми!

Фестиваль – это песни, встречи, объятья, общение, споры, раздумья, творчество, конкурсы, это – традиция… Традиции нужно сохранять!

Помните строчку стихотворения Владимира Маяковского «Послушайте» (1914): «…если звезды зажигают – значит это кому-нибудь нужно?»

Многим любителям самодеятельной песни из разных городов Урала, в том числе и клубу самодеятельной песни «РИФЕЙ» МБУ КДЦ ДК «Строитель» Озёрского городского округа – это очень нужно!

Праздник Настоящей Песни приглашает на фестиваль всех!

Александр Волынцев