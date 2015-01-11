Добавим красок. Дороги в России предложили размечать ярким цветом

Встречные полосы движения необходимо разделять желтой разметкой. С такой инициативой выступили специалисты Минтранса.

Рекомендации уже отправлены региональным властям.

Речь в частности идет о городских дорогах и трассах федерального значения. По статистике “лобовые” аварии ежегодно уносят в России жизни десятков людей. Водители жалуются, что на мокрой или заснеженной дороге белые полосы почти не видно.

Специалисты перекрасили дорожную разметку в Мурманске, Карелии и Краснодарском крае, и пришли к выводу – аварий с желтыми элементами на дорогах стало меньше. Эксперимент признан успешным и теперь областным властям предложили подумать о замене разметки.

Добавим, что “золотое” деление на дорогах успешно используется во многих странах.

https://www.cheltv.ru/dobavim-krasok-dorogi-v-rossii-predlozhili-razmechat-yarkim-tsvetom/