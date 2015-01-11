«Работы идут позитивно”. Полпред и губернатор оценили ход строительства объектов к саммитам

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Борис Дубровский сегодня посетили строящиеся объекты к саммитам ШОС и БРИКС.

Особое внимание – стройплощадкам будущего общественно-делового центра, конгресс-холла “Таганай” и гостиницы. Застройщики уверяют: все сдадут вовремя. Что уже сделано, а что предстоит, расскажет корреспондент ГТРК “Южный Урал” Ульяна Зайкова.

Еще недавно – замороженный долгострой, теперь – почти готовая гостиница. Работы обещают завершить к концу 2019 года. Отель рассчитан на 70 просторных номеров. Даже стандартные апартаменты от 60 метров. А чтобы “оживить” бетонное здание, на крыше высадят деревья. Организаторы хотят разместить здесь китайскую делегацию.

На месте будущего конгресс-холла работы не прекращаются ни на минуту. Губернатору Борису Дубровскому и полномочному представителю Президента Николаю Цуканову показывают фундамент здания. На нем установят металлический каркас.

“Довольно-таки солидная конструкция. Пролет моста будет 80 метров. Солидное сооружение. Работы идут круглосуточно по мере технической возможности”, – сообщает Сергей Леднев, директор по строительству конгресс-холла.

Борис Дубровский делится: мечтает о том, чтобы здесь прошел торжественный прием глав государств. Объект должен быть сдан в первом квартале 2020 года. Строители идут строго по графику.

“Сейчас мы находимся на искусственном земельном участке, раньше здесь текла река, – показывает Ульяна Зайкова, корреспондент. – Сделан насыпной слой, а там разместится конгресс-холл. Чтобы даже при минусовых температурах возводить здание, бетонные блоки накрывают брезентом, под ним работают тепловые пушки. Это позволяет не нарушать технологию”.

Николай Цуканов спрашивает: успеют ли конгресс-холл сдать в срок? Полпреда заверяют: главное, что никаких сомнений у строителей нет.

“Будут построены подъездные дороги. То есть все текущие работы идут позитивно. И пока я не вижу, что могло бы помешать сдаче объектов в срок”, – отмечает Николай Цуканов, полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе.

Не помешают стройке даже морозы. Новые технологии позволяют работать в экстремальные холода.

“Бетон идет с присадками, с подогревом. Будут созданы тепляки, для того чтобы обеспечить качество рабочих мест для строителей”, – объясняет Борис Дубровский, губернатор Челябинской области.

Следующую проверку Николай Цуканов запланировал на январь. И предупредил, что хочет приятно удивиться.

https://www.cheltv.ru/raboty-idut-pozitivno-polpred-i-gubernator-otsenili-hod-stroitelstva-obektov-k-sammitam/