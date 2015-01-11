Южноуральцев пугают «сгоранием» пенсионных накоплений перед Новым годом

Агенты негосударственных пенсионных фондов пугают южноуральцев «сгоранием» пенсионных накоплений – ОПФР по Челябинской области призывает жителей не верить таким сообщениям.

«Граждан "пугают" тем, что если до конца года не принять решение и не заключить с НПФ договор, то пенсионные накопления гражданина "сгорят" – государство заберет их себе и "пустит" на выплату пенсионерам. Именно так пересказывают аргументы представителей НПФ многочисленные граждане, которые обращаются за консультацией в клиентские службы и call-центр ПФР», – говорится в сообщении Пенсионного фонда.

ОПФР по Челябинской области обращает внимание южноуральцев, что эта информация абсолютно не соответствует действительности. Все средства пенсионных накоплений находятся на индивидуальных пенсионных счетах, инвестируются и будут выплачиваться при выходе на пенсию.

В то же время у граждан по-прежнему есть возможность ежегодно выбирать, кому доверить инвестирование своих пенсионных накоплений. С 2015 года средства пенсионных накоплений можно передать другому страховщику (НПФ или ПФР) одним из двух способов.

Первый способ подразумевает переход к другому страховщику по истечении пяти лет с года подачи подобного заявления. При этом к новому страховщику попадут и средства пенсионных накоплений, и доход от их инвестирования. При подаче такого заявления в 2018 году фактически переход произойдет только в 2023.

Второй вариант – досрочный перевод. В этом случае пенсионные накопления окажутся у нового страховщика уже в следующем году. Важно помнить, что досрочный переход может повлечь потерю инвестиционного дохода, а также уменьшение средств пенсионных накоплений на сумму отрицательного инвестиционного результата.

«Мы всегда рекомендуем обращать внимание на срок работы НПФ на рынке обязательного пенсионного страхования, на уровни доходности инвестирования пенсионных накоплений за все периоды работы. Если гражданин решил перевести пенсионные накопления в НПФ, выбор нужно делать осознанно, а не как это часто бывает, подписывая какие-либо документы при "приеме на работу", оформлении кредита или покупке мобильного телефона», – рассказала начальник отдела организации и учета процесса инвестирования ОПФР по Челябинской области Наталья Лазарева.+

Заявление о выборе страховщика по обязательному пенсионному страхованию можно подать лично в любой территориальный орган ПФР, через многофункциональный центр, через «личный кабинет» гражданина на сайте ПФР, через сайт ЕПГУ, направить по почте или с курьером, заверив подлинность подписи нотариально.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsev-pugayut-sgoraniem-pensionnyh-nakopleniy-pered-Novym-godom_111531.html