«Таганай» станет частью Великого Уральского пути

Национальный парк «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) станет одной из 14 особо охраняемых природных территорий, по которым пройдет самый протяженный на Урале туристический маршрут, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу парка.

Идею Великого Уральского пути ее инициаторы почерпнули в башкирской легенде о появлении Уральского хребта, которая рассказывает о великанском поясе с глубокими карманами и хранящемся в них богатстве. Будто бы однажды владелец пояса растянул его – и тот лег через всю землю, от Карского моря на севере до Каспийского – на юге. Исследовать огромный пояс Уральского хребта мечтает Очарованный странник.

«Очарованный странник – это собирательный образ путешественника, исследователя, готового пройти весь Великий Уральский Путь или его часть, изучать его историю, помогать сохранять его природу. И стать Очарованным странником может каждый из нас. Достаточно выбрать свой маршрут и отправиться в путь», – рассказал директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

14 федеральных особо охраняемых природных территорий (государственные природные заповедники и национальные парки) расположены в шести субъектах России: Оренбургской, Челябинской, Свердловской областях, Республиках Башкортостан и Коми, а также в Пермском крае. Семь территорий, в том числе национальный парк «Таганай», признаны всемирным наследием ЮНЕСКО и включены в состав биосферных резерватов.+

Каждый из 14 национальных парков и заповедников Великого Уральского пути предложит путешественникам свою программу посещения. При желании можно будет формировать короткие по времени туры по 2-3 объектам или, наоборот, планировать продолжительные вояжи, сочетая различные виды туризма. Уже сегодня готовы около 500 километров экологических троп, где сотрудники особо охраняемых природных территорий расскажут туристам флору и фауну Урала, погрузят в мир Каменного пояса.

Преимущества объектов Великого Уральского пути – их транспортная доступность. Добраться туда можно на автомобиле, поблизости располагаются вокзалы и аэропорты

В следующий четверг, 6 декабря, «Таганай» официально присоединится к проекту «Великий Уральский путь», подписав рамочное соглашение об участии.

Общая протяженность Великого Уральского Пути – около 2,5 тыс. километров.

https://dostup1.ru/society/Taganay-stanet-chastyu-Velikogo-Uralskogo-puti_111552.html