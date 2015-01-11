До старта премьеры #10песенатомныхгородов осталось несколько дней

3 декабря, долгожданное видео появится на сайте проекта http://10pesenrosatom.ru/ и на YouTube-канале "Территории культуры Росатома" https://goo.gl/pwAv6r.

Следует напомнить, что впервые о проекте «10 песен атомных городов» стало известно в 2017 году. Песни и исполнители были определены в ходе голосования на сайте «Территория культуры «Росатом», в итоге участниками проекта стали 400 жителей закрытых городов от 4 до 82 лет.

В этом году из 12 заявок, направленных на конкурс от Озерска, как индивидуальных, так и от творческих коллективов, оргкомитетом были отобраны шесть – Альбина Иванова-Кирсанова, Дмитрий Капин, Дмитрий Черепенин, группа «Дискаер», Евгений Черкашин, Олег Аленский. Во втором сезоне проекта в числе десяти композиций прозвучат песни: «Снежинка», «Куда уходит детство», «Оранжевое настроение», «Марш Веселых ребят», «Горница», «Аллилуйя любви», «Казаки», «Бременские музыканты – Песня друзей». Съёмки и запись песен в этом году начались 12 июня. Первым городом, с которого начался гастрольный тур, стал Сосновый бор. Запись озерских исполнителей проходила 13 августа в студии Дворца культуры "Маяк", идейный вдохновитель и продюсер проекта Тимур Ведерников встретился с озерскими журналистами.

Он рассказал о том, что продолжил традицию Playing for Change, придуманного в США и объединяющего музыкантов из разных уголков планеты. "10 песен атомных городов" стали частью глобального проекта Тимура Ведерникова "Музыка вместе".

Фото из архива пресс-службы, август 2018г.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37733/