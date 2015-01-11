Предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов!

Статистика аварийности свидетельствует о том, что преобладающим видом ДТП являются наезды на пешеходов.

Причин наездов на пешеходов много, но одними из главных являются невыполнение ими своих обязанностей и незнание или нарушение правил безопасного поведения на дорогах.

Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, а при их отсутствии по обочинам, где отсутствует контакт с транспортными средствами.

* Пересекать проезжую часть дороги пешеходы должны по пешеходным переходам. В случае их отсутствия на перекрестках необходимо двигаться по линии тротуаров и обочин, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен. При отсутствии в пределах видимости пешеходных переходов и перекрестков пешеход должен перейти проезжую часть дороги на участке, где она хорошо просматривается в обе стороны и по кратчайшей траектории. Нельзя пересекать проезжую часть в местах, с ограниченной обзорностью из-за транспортных средств или иных препятствий.

* Перед тем как выйти на проезжую часть пешеход должен убедиться в отсутствии транспортных средств или правильно оценить расстояние до приближающихся транспортных средств, и их скорость.

* Особенно опасно пересекать проезжую часть дороги в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Для того чтобы улучшить видимость человека на дороге в темное время суток пешеходу необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.

* Детей необходимо обучать навыкам безопасного поведения на дороге.

Отдел ГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск призывает всех участников дорожного движения быть очень внимательными и не рисковать напрасно на проезжей части.