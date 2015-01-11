ОТК получит статус резидента ТОСЭР в Озерске

Озерск получит первого резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) до конца 2018 года.

Об этом сообщила «Правде УрФО» заместитель главы города по экономике Ольга Уланова.

Название компании, претендующей на статус резидента, в городской администрации не раскрывают. По данным источников издания, ею станет ООО «Озерская трубная компания». Эту информацию подтверждают и на предприятии. «Озерская трубная компания» намерена построить завод по выпуску полимерных труб и соединений с общим объемом инвестиций более 70 млн рублей. В настоящее время завершается проектирование нового производства, которое планируется разместить на площадке «гринфилд» в поселке Новогорный.

В администрации муниципалитета также уточнили, что сейчас завершается проектирование инфраструктуры для ТОСЭР.

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