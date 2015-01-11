СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 164 происшествия, возбуждено 7 уголовных дел, раскрыто 5.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 6 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 9 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 16 выездов.

Было составлено 207 административных протоколов, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 7 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 11 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 18 протоколов;

- за курение в общественных местах – 3 протокола.

Инспекторами ДПС пресечено 150 нарушений Правил дорожного движения, выявлен 1 водитель за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Осуществлено 2 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведен 1 профилактический осмотр на выявление взрывчатых веществ.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск