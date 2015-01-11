Скорости в «Дельфине» росли от заплыва к заплыву

1 декабря в спорткомплексе "Дельфин" прошел Открытый чемпионат Озерска по плаванию в категории "Мастерс", который стал настоящим праздником «легкой воды и быстрых секунд».

В соревнованиях приняли участие спортсмены старше 25 лет, не выступающие за сборную России. Более сотни пловцов из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новоуральска, Трехгорного, Ревды, Нижнего Тагила, Снежинска, Краснотурьинска, Миасса и даже из Бийска приехали в Озерск, чтобы выявить сильнейших в этом виде спорта.

После регистрации и разминки с приветственным словом к мастерам голубой дорожки обратился депутат Собрания депутатов Озерского городского округа, директор ОТИ НИЯУ МИФИ, мастер спорта по плаванию Иван Иванов. Главный судья чемпионата Марина Калачева объявила соревнования открытыми.

Искандер Каримов, председатель Совета федерации плавания ОГО:

- Когда был дан старт, вода в бассейне «закипела». Скорости росли от заплыва к заплыву, так как сначала стартовали более возрастные пловцы. Более трех часов продолжались соревнования и их кульминацией стала эстафета, в которой приняли участие двенадцать команд.

«Мастерс» проводился по возрастному принципу: пловцы были поделены на 12 групп, каждый участник выбирал одну или две дистанции (вольный стиль, брасс, на спине, баттерфляй – 50 и 100 метров), по желанию – эстафету.

Многие озерские пловцы стали победителями и призерами: Борис Буянов, выступивший в категории «75 лет», Антон Санников, Антон Коновалов, Анастасия Отрадных, Александр Максименко, Сергей Шабуров, Крившина Елена, Мурадова Галина, Игорь Николаев, Искандер Каримов.

Кульминацией Открытого чемпионата Озерска по плаванию в категории "Мастерс" стала эстафета: в «младшей» возрастной категории, где суммарный возраст участников не должен превышать 160 лет, озерские пловцы заняли второе место, уступив сборной команде Снежинска. В состав озерской команды вошли: Отрадных А., Коновалов А., Мурадова Г. и Акшаев В. В «старшей» же возрастной категории в борьбе за третье место озерчане проиграли «касание» клубу «Калининец» из Екатеринбурга. А первой в эстафете стала команда из Новоуральска.

Магазином «ЛикАвто» и федеральной сетью «Колеса даром» был учрежден приз «За самую красивую технику плавания». Компетентное жюри в лице известных тренеров Плахотнюка В.П. и Буянова Б.П. определило победителей в этой необычной для плавания номинации. Ими стали воспитанники озерской школы плавания, брассисты: Коновалов Антон и Отрадных Анастасия, ученики Глазковой Р.А. и Калачевой М.А.

Соревнования такого уровня проводились в нашем городе впервые и, несмотря на огромный объем работы, мероприятие прошло очень организованно, благодаря слаженной работе судейской бригады. Также неоценимую помощь оказали волонтёры-студенты ОТИ НИЯУ МИФИ, обеспечив соревнования звуковым сопровождением и приняв участие подготовке церемонии награждения.

Федерация плавания Озерского городского округа выражает признательность директору ОТИ НИЯУ МИФИ И. А. Иванову, руководителю волонтерского отряда ОТИ НИЯУ МИФИ И. А. Нуржановой, администрации Озерского городского округа в лице начальника управления образования Л.В. Горбуновой за помощь в организации и проведении зональных соревнований по плаванию, за неравнодушное отношение и поддержку спортивной работы федерации.

Фото федерации плавания ОГО.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37778/