На пороге эпидемии. Болеют и взрослые, и маленькие южноуральцы

Всего два процента до эпидемии. Роспотребнадзор региона отмечает рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и внебольничными пневмониями. Болеют и взрослые, и дети в 26 территориях. Виной всему – возбудители ОРЗ негриппозной этиологии: вирусы парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций. Растет число заболевших с внебольничной пневмонией.

– Как самочувствие? Жалобы есть? Ты не кашляешь?

Медсестра не только опрашивает и осматривает, но и измеряет температуру. Каждому школьнику. Это так называемый утренний фильтр. Такой режим в 60-й школе ввели в середине ноября, когда ученики всего города перешли на кабинетную систему обучения.

“Дети питались в отдельной столовой, их стол обрабатывался, посуда мылась отдельно. Таким образом предотвратили общую заболеваемость по школе”, – объясняет Жанар Орешко, директор школы № 60.

Сейчас в школе на карантине восемь классов. Один из них – по пневмонии. Учебный процесс не останавливается, каждый день задание школьники получают дистанционно. Накануне оперативный штаб по координации профилактических мероприятий принял решение отменить кабинетный режим во всех городских школах.

“Заметно снизилась заболеваемость детей пневмонией. Если изначально у нас было порядка 80 детей, заболевших в школах, то сегодня около 20. И по пневмонии отдельно закрытых классов на сегодняшний день всего три”, – сообщает Светлана Корнещук, начальник отдела управления образования.

По-прежнему непростой остается ситуация с пневмонией среди взрослых. В больницах города пациентов почти в два раза больше обычного. Александр Петрович к врачу пошел на третий день болезни – когда никакие лекарства не снижали температуру, а дышать становилось все сложнее.

“Сделали рентген, он показал, что начальная стадия пневмонии. Через несколько дней после лечения хрипы прекратились. Сейчас все нормально”, – делится Александр Сенькин.

Врачи советуют не дожидаться, когда в больницу повезет уже скорая. При первых симптомах: лихорадке, одышке и боли в груди – необходима консультация медика.

“Бежать нужно сразу к врачу, не заниматься лечением при первых симптомах, – отмечает Лариса Лукьянова, терапевт-пульмонолог, заведующая терапевтическим отделением №2 ГКБ №3. – И кашель сейчас сухой, кашель пронзительный, причем болеют молодые. Проявляется бронхо-обструктивный синдромом: пациент задыхается, может быть кровохарканье и боли в грудной клетке”.

По словам врачей, в Магнитогорске эпидемии пневмонии нет. Как и тяжелых случаев.

https://www.cheltv.ru/na-poroge-epidemii-boleyut-i-vzroslye-i-malenkie-yuzhnouraltsy/