Минздрав планирует передавать в полицию данные об алкоголиках и наркоманах за рулем

Минздрав планирует передавать МВД данные о водителях, которые имеют медицинские противопоказания к вождению транспортных средств, в частности страдают наркоманией и алкоголизмом – сейчас соответствующий законопроект находится на согласовании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Предполагается, что с 1 января 2019 года все медицинские организации будут предоставлять необходимую информацию в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Информация будет поступать как из государственных, так и из частных клиник. В случае принятия законопроекта ГИБДД будет иметь доступ к этим данным, сообщает РИА Новости.

Инспектор сможет получать информацию не только о противопоказаниях к вождению автомобиля, но и данные об использовании медицинских приспособлений или изделий (например, очки и линзы). Ответ будет приходить в режиме онлайн. После этого инспектор решает, выдавать ли человеку права и какие ограничения установить для него по управлению автомобилем.

Законопроект призван повысить безопасность дорожного вождения, так как сейчас водители, имеющие противопоказания, продолжают управлять автомобилями.

https://dostup1.ru/society/Minzdrav-planiruet-peredavat-v-politsiyu-dannye-ob-alkogolikah-i-narkomanah-za-rulem_111764.html