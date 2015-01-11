Плотный смог накрыл 5 городов на Южном Урале

В Челябинской области всю рабочую неделю сохраняется безветренная погода и объявленный в связи с этим режим повышенной экологической опасности – вредные вещества от автомобильных выхлопов и промышленных выбросов скапливаются в приземном слое атмосферы, образуя плотную завесу в воздухе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Уже шестой день подряд неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности сохраняются на территории Магнитогорска, Коркино, Сатки, Карабаша до 19.00 пятницы, 7 декабря 2018 года. В них объявлены НМУ первой степени опасности.

По словам очевидцев, воздух в Челябинске с утра в пятницу, 7 декабря, буквально можно увидеть и даже потрогать: накануне в городе был повышен уровень опасности по НМУ. С 19.00 четверга, 6 декабря, до 19.00 7-го в Челябинске сохраняются метеорологические условия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе – прежде всего, это слабый юго-восточный ветер. Объявлены НМУ второй степени опасности. Напомним, режим «черного» неба был введен в южноуральской столице в воскресенье, 2 декабря.

Промышленным предприятиям предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с объявленным режимом НМУ.

Пассажироперевозчикам, осуществляющим деятельность на территории указанных муниципалитетов, рекомендуется усилить контроль за соблюдением технических нормативов выбросов автотранспортных средств, выпускаемых на линию.

Гражданам в дни с НМУ рекомендуется по возможности отказаться от использования личного автотранспорта, ограничить пребывание на улице, отказаться от проветривания квартир, офисов, учреждений образования, здравоохранения, культуры и др. Желательно провести внеплановую влажную уборку помещений, при возможности – выехать в загородную зону, заменить физические занятия школьников, студентов на открытом воздухе занятиями в спортзале или перенести занятия на другой день, заменить прогулки детей детских дошкольных учреждений на открытом воздухе занятиями без физической нагрузки в помещениях при плотно закрытых окнах.

https://dostup1.ru/society/Plotnyy-smog-nakryl-5-gorodov-na-Yuzhnom-Urale_111803.html