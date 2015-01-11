Город помнит своих героев, подвиг их не забыт

6 декабря в «Комплексном центре социального обслуживания населения» состоялась встреча с родителями, чьи сыновья погибли в локальных конфликтах при выполнении служебного воинского долга.

Начальник отдела Управления социальной защиты населения Ольга Карцева обратилась к приглашенным, убеленным сединами гостям, со словами поддержки.

- Ваши дети остались верными присяге, проявили мужество и стойкость в сложных ситуациях, достойно выполнили свой воинский и гражданский долг, стали примером для подрастающего поколения. Примите сердечную благодарность за воспитание настоящих мужчин, надежных защитников нашей Родины.

По поручению губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского, родителям каждого героя была вручена материальная помощь в сумме 10 тысяч рублей.

Присутствующие минутой молчания почтили память:

Атесова Алексея Николаевича

Боронило Владимира Дмитриевича

Галкина Сергея Владимировича

Давыдова Олега Михайловича

Дашкова Сергея Юрьевича

Кандоурова Валерия Юрьевича

Кожина Вадима Анатольевича

Кригер Сергея Альбертовича

Лысковец Вячеслава Владимировича

Мусина Жавдата Хатиповича

Маракова Александра Павловича

Соколова Михаила Александровича

Председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев отметил, что в начале декабря в стране отмечается День воинской славы в честь начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой (1941г.) и День неизвестного солдата:

- Память о погибших и пропавших без вести советских воинах не растворилась во тьме истории, она живет в памяти народной. В нашем городе имена погибших в локальных конфликтах озерчанах также увековечены на мемориальных плитах у Вечного огня, в сквере Победы, на домах, где они проживали.

Он вручил родителям только что вышедшую в свет книгу «О чем нам рассказал Вечный огонь».

Для участников встречи эмоционально, с большим вдохновением, исполнили свои песни супруги Евгения и Валерий Белкины.

За дружеским столом, в теплой, доброжелательной обстановке родители и организаторы встречи обменялись мнениями. Заместитель директора Людмила Денисова рассказала о некоторых направлениях работы «Комплексного центра социального обслуживания населения».

В заключение встречи было сделано фото на память.

Информация предоставлена Советом ветеранов и УСЗН.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37810/