Ледяная работа огнеборцев

Что бы ни говорили пессимисты всех мастей, но интерес к спорту в нашем народе не угасает.

По крайней мере, в Озерске – точно. Этому способствуют не только успехи наших «зимних» олимпийцев, но и традиционное для нашего города отношение к спорту.

Озерчане с нетерпением ждут «большого льда», а пока… Пока коробка у стадиона «Труд» пользуется большим спросом, и прокат коньков бойко предлагает подходящий инвентарь. Сюда приходят пешком и приезжают на автомобилях. И тех и других объединяет одно: лёд. Пока – в коробке.

Но ждать уже не долго.

На помощь пришли наши огнеборцы. Заливка катка на стадионе идет полным ходом. Как и проверка динамиков.

И скоро можно будет всласть накататься и на фигурных, и на хоккейных, и на беговых… Кому что ближе!

Александр Волынцев