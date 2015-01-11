Ледяная работа огнеборцев

Что бы ни говорили пессимисты всех мастей, но интерес к спорту в нашем народе не угасает.
По крайней мере, в Озерске – точно. Этому способствуют не только успехи наших «зимних» олимпийцев, но и традиционное для нашего города отношение к спорту.
Озерчане с нетерпением ждут «большого льда», а пока… Пока коробка у стадиона «Труд» пользуется большим спросом, и прокат коньков бойко предлагает подходящий инвентарь. Сюда приходят пешком и приезжают на автомобилях. И тех и других объединяет одно: лёд. Пока – в коробке.
Но ждать уже не долго.
На помощь пришли наши огнеборцы. Заливка катка на стадионе идет полным ходом. Как и проверка динамиков.
И скоро можно будет всласть накататься и на фигурных, и на хоккейных, и на беговых… Кому что ближе!
Александр Волынцев
Ключевые теги: ПКиО, Озёрск, каток.
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