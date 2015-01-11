В Челябинске из-за пассажира экстренно посадили самолет из Махачкалы

Сегодня, 10 декабря, в челябинском аэропорту вынужденно приземлился самолет «Махачкала – Сургут». На рейсе №501 один из пассажиров почувствовал себя плохо, сообщила специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.
Сообщение о вынужденной посадке рейса из Махачкалы поступило в дежурную часть Линейного отдела полиции в три часа ночи.
«Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили 39-летнего жителя города Ноябрьска, который во время перелета несколько раз терял сознание», - рассказала Кухтина.
Как только мужчина вышел из самолета на встречу медицинским сотрудникам, то почувствовал себя лучше. От госпитализации пассажир отказался. В 3.50 самолет вылетел из Челябинска к месту назначения.
https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/v-chelyabinske-iz-za-passazhira-ekstrenno-posadili-samolet-iz-makhachkaly-205540/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Ключевые теги: самолет, экстренная посадка, Челябинск.
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