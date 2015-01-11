СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 129 происшествий, возбуждено 12 уголовных дел, раскрыто 8.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 6 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 5 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 5 выездов.

Было составлено 116 административных протоколов, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 8 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 10 протоколов.

Инспекторами ДПС пресечено 94 нарушений Правил дорожного движения, выявлено 2 водителя за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Осуществлено 3 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий.