В Новогорном состоялся праздник романса

8 декабря в ДК «Энергетик» (п. Новогорный) прошел Первый Областной фестиваль русского романса «Романсиада».

В нем приняли участие озерские исполнители, покорив жюри красотой исполнения лирических музыкальных произведений.

Первый областной фестиваль «Романсиада» (16+) предполагал 2 зональных тура, выступления вокальных коллективов и солистов на двух площадках: в п. Новогорный – 8 декабря 2018 г.; в г. Челябинск – 9 декабря.

Учредителями фестиваля стали Министерство культуры Челябинской области и ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества».

По Положению, исполнители соревновались в двух номинациях: русский классический романс и современный городской или бытовой романс.

В первом зональном туре было заявлено 10 участников, представлявшие города Снежинск и Озерск.

Оценивало выступления вокальных коллективов и солистов компетентное жюри в составе: Народный артист РФ, профессор, преподаватель кафедры эстрадно-оркестрового творчества ЧГИК, солист театра оперы и балета Николай Глазков, преподаватель по вокалу кафедры эстрадно-оркестрового творчества ЧГИК, доцент, лауреат международных конкурсов Татьяна Луценко; специалист инструментального и вокального-хорового жанров «Челябинского государственного центра народного творчества», административный директор - координатор проекта Регина Биушева.

Приветствие главы Озерского городского округа Евгения Щербакова к участникам фестиваля зачитала исполняющая обязанности начальника управления культуры Наталья Гаева, в нем в частности говорилось:

- От всей души поддерживаю это замечательное начинание. Надеюсь, что этот фестиваль откроет новую страницу в культурной жизни Озерского городского округа.

Романс считается одним из любимейших жанров среди поклонников музыкального творчества. Слова и музыка романса звучат от сердца к сердцу. Желаю, чтобы творческая встреча, которая пройдёт в преддверии Нового года, в этот замечательный зимний день, наполнила ваши души теплом и светом, запомнилась особой атмосферой музыкального салона.

После конкурсного показа жюри определило имена победителей, которыми стали представители Озерского городского округа: дуэт Анастасия и Светлана Лобода (МБУ «КДЦ») стал победителем и получил диплом лауреата 1 степени за исполнение романсов «Белой акации гроздья душистые» и «Звуки» из к/ф «Человек, которому вело». За сольное исполнение двух других произведений – романсов «Ночь» и «Старый муж» -Светлане Лобода был вручен диплом лауреата 2 степени.

Фестивальная программа также включала мастер-класс, который провели члены жюри. В ходе общения они не только поделились секретами мастерства, но обратили внимание на то, насколько важно сохранять и развивать традиции российской певческой культуры, приобщать широкую публику к музыке и выявлять музыкально одаренных исполнителей, как в профессиональной, так и в любительской среде.

Для справки:

«Романсиада» начала свою историю в 1997 году – так был назван Международный конкурс молодых исполнителей русского романса. Конкурс задумывался как состязание молодых певцов, которые бы в дальнейшем могли продолжить традицию русского романса. Очень долго этот жанр воспринимался как едва ли не умирающий, и задача состояла в том, чтобы возродить его, влить новые силы.

Среди лауреатов первого конкурса был Николай Басков, в последующие годы «Романсиада» ежегодно открывала новые имена талантливых исполнителей.

Сегодня «Романсиада» – это цепь региональных конкурсов, проходящих в разных городах России и мира, завершающихся финалом и торжественным гала-концертом победителей в Москве. Проводится детский певческий конкурс «Надежда Романсиады», фестиваль офицерского романса «Воинская Романсиада» и фестиваль создателей современного романса «Авторская Романсиада», а также международный конкурс артистов-профессионалов и вокалистов-любителей «Романсиада без границ».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37825/