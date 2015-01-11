Евгений Щербаков: «Снежность“ — лучший подарок детям к Новому году»

10 декабря на площадке Озерского муниципального театра драмы и комедии «Наш дом» состоялись представления XVI благотворительного фестиваля Группы ЧТПЗ «Снежность. Мечты, меняющие мир».

В этом году театральный марафон пройдет с 7 по 17 декабря в пяти городах – Челябинске, Озерске, Кусе, Первоуральске и Альметьевске – свои постановки представят 10 российских театральных коллективов. В нашем городе детская школа вокального искусства, созданная по инициативе акционеров Группы ЧТПЗ при Челябинском театре оперы и балета, показала премьерный спектакль-оперу «Кошкин дом».

По многолетней традиции приглашение на фестиваль получили прежде всего дети с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей и Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Перед началом одного из двух представлений, организованных в «Нашем доме», к аудитории обратился глава Озерского городского округа Евгений Щербаков. Он поблагодарил учредителей проекта – Группу ЧТПЗ и лично председателя Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрея Комарова - за чудесный подарок, который в очередной раз сделан озерским ребятишкам, а самим юным зрителям пожелал интересного просмотра и веселого Нового года.

- Фестиваль имеет большое значение: он способствует приобщению подрастающего поколения к высокому миру искусства и содействует возрождению культурных и духовных ценностей. Мы надеемся, что он будет продолжаться из года в год, и его маленькие участники вырастут если не актерами, то просто гармоничными личностями, - отметил глава округа при общении со СМИ.

Руководитель социальных и благотворительных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова подготовила собравшихся к просмотру спектакля-оперы и познакомила их с добрыми взрослыми волшебниками, которые позволили тысячам детей окунуться в сказочную атмосферу.

С большого экрана теплые слова адресовал своим землякам Андрей Комаров:

- «Снежность» помогает воспитать в детях доброту, отзывчивость, трудолюбие. Мы благодарим всех сопричастных за поддержку фестиваля. Уверены, что он подарит позитивные эмоции и яркие воспоминания!

Значимым событием в культурной жизни Урала и Поволжья назвал «Снежность» министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский – его приветствие было зачитано Ольгой Стебуновой.

Судя по тому, что большой зал и балкон театра оказались заполнены до отказа, фестиваль стал долгожданным событием для Озерского городского округа. Зрители с восторгом восприняли как сам спектакль-оперу «Кошкин дом», так и сладкие новогодние сюрпризы, которые достались каждому после представления.

Следует отметить, что в фестивале примут участие более 2000 озерчан –зрители и один из творческих коллективов: в рамках «Снежности» муниципальный театр кукол «Золотой петушок» покажет два своих спектакля в городах Первоуральск и Куса.

Более подробная информация о «Снежности» - на сайте ttp://www.snegnost.ru.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37846/