Аналоговое телевещание в Челябинской области прекратят в июне 2019 года

Минкомсвязи России обнародовало план поэтапного перехода на цифровое телевидение.

Отключению аналогового эфирного сигнала будет предшествовать большая подготовительная работа — информирование населения, проведение поквартирных обходов, консультации и адресная помощь силами волонтеров, совещания с представителями телеканалов и региональных властей. Процесс пройдет в несколько этапов — для этого регионы в Минкомсвязи разделили на три группы. В семи субъектах первой группы аналоговое вещание отключат 11 февраля, в 20 второй группы — 15 апреля. Челябинская область вошла в третью — самую большую группу, в которой 57 регионов. На Южном Урале сигнал отключат 3 июня.

Для просмотра цифровых каналов к телевизору потребуется подключать специальную приставку, если он не оснащен встроенным тюнером. Оборудование будут продавать в почтовых отделениях по фиксированной цене и с гарантированной доставкой, а стоимость в других магазинах и торговых сетях будут мониторить.

Льготным категориям южноуральцев — малообеспеченным семьям, участникам и инвалидам Великой отечественной войны и их вдовам — расходы на приобретение приставок возместят за счет бюджета. 37 тыс. жителей области в 142 населенных пунктах окажутся вне зоны покрытия цифрового вещания — им на покупку и установку антенн выплатят компенсации в размере до 6 тыс. 500 рублей.

http://echochel.ru/news/2018/12/11/77642/