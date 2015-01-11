Сорвал куш. Житель Южного Урала выиграл более 24 млн рублей

Удача улыбнулась жителю Челябинской области – он выиграл 24 миллиона рублей. Повезло счастливчику в лотерее.

Правда, пока неизвестно, кто это – мужчина или женщина, за выигрышем еще не обратились. Но зато ясно, что он стал 24-м по счету счастливчиком на Южном Урале, кто сорвал куш. Точная сумма приза – 24 миллиона 151 тысяча 766 рублей.

https://www.cheltv.ru/sorval-kush-zhitel-yuzhnogo-urala-vyigral-bolee-24-mln-rublej/