Опасны даже кошки. Карантин по бешенству введен в Челябинской области

Случай бешенства зафиксирован в Чесменском районе. Болезнь диагностировали у домашней кошки в поселке Тарутино.

В то же время карантин по бешенству за последнюю неделю был введен в трех муниципалитетах: в Бажовском жилом массиве Копейска, на пастбище в двух километрах от поселка Кассельский Нагайбакского района (в этих случаях бешенство нашли у мертвых лис), а также в поселке Межевой Саткинского района и в самой Сатке, где обнаружили бешеных енотов.

“Бешенство – особо опасная инфекционная болезнь, которая приводит к смерти человека. Потому главный совет: избегайте общения с животным, которое ведет себя неестественно. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным животным”, – отметили в региональном управлении Россельхознадзора.

Отметим, что всего с начала года на Южном Урале выявлено 44 случая бешенства. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

https://www.cheltv.ru/opasny-dazhe-koshki-karantin-po-beshenstvu-vveden-v-chelyabinskoj-oblasti/