Много-много детских событий в нашей афише!

Очень, очень, очень много мероприятий для детей и подростков на этой неделе!

С понедельника по пятницу проходят курсы в Школе скорочтения IQ007 (магазин "Наш дом" и Герцена 9).

С 13 30 –«Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»

С 15 00 – «Ментальная арифметика. Быстрый счет в уме +,-,*,/» (для школьников)

С 15 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»

С 16 30 - Английский язык – «Учись говорить легко и свободно» (для школьников)

С 16 30 – «Ментальная арифметика. Учим таблицу умножения» (для школьников)

С 16 30 – «Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»

С 18 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»

С 18 00 – «Ментальная арифметика» (от 4 лет)

С 18 00– «Скоро в школу» (для детей от 4 - 7 лет)

С 19 00 – «Тренировка памяти, внимания и скорости чтения для забывчивых взрослых»

С 19 00 – «Ментальная арифметика. Быстрый счет в уме +,-,*,/» (для взрослых)

13 декабря

16-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Совместный проект Театра и арт-школы Светланы Худяковой "Станция 74" - театральная студия!

Объявляется дополнительный набор от 7 лет

Запись по телефонам: 89227311065 и 89823149767

18-30 ДК «Маяк»

Концерт эстрадного отделения Колледжа искусств

14 декабря

14 и 19-00 ДК «Маяк»

Представление большого Санкт - Петербургского цирка, с программой ЛЕГЕНДЫ МИРА

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Земля Эльзы»(14+) Можно прожить всю жизнь и никогда не узнать что такое любовь. Главная героиня Эльза всю жизнь живет в деревне и видит всё в серых тонах. Но однажды она знакомится с таким же несчастным человеком - Василием.

И забыв про родных и подруг она одевает розовое платье и готовится выйти замуж по любви.

15 декабря

В субботу встречаемся на занятиях Школе скорочтения IQ007 (Магазин "Наш дом" и Герцена 9).

С 9 00– «Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»

С 9 00 – «Ментальная арифметика. Учим таблицу умножения»

С 9 00 – «Быстрый счет в уме +,-,*,/» (от 4 лет школьников и взрослых)

С 9 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»

С 9 00 - Английский язык – «Учись говорить легко и свободно» (от 4 лет, школьников и взрослых)

С 9 00 – «Скоро в школу» (для детей от 4 - 7 лет)

С 9 00 – «Тренировка памяти, внимания и скорости чтения для забывчивых и взрослых

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

"Сказка о хитрой лисичке"

С 12 до 17ч Универмаг

Новогодняя выставка «О, Керамика!». Панно, инсталляции, украшения из фарфора, посуда и декор для дома от мастеров-керамистов Маши Кравцовой (г. Кыштым) и Лены Евсиковой (г. Озерск). На выставке также можно приобрести ёлочные игрушки, уютные подсвечники и гирлянды.

14-00 П.Татыш, арт-площадка ДК им.А.С.Пушкина

Конкурсная программа "Ледниковый период в валенках - 2".

Вас ждут:

- развлекательная программа "Ледниковый период в валенках-2";

- конкурсная программа "Самый лучший Дед Мороз";

- веселые забавы для детей и увлекательные игры для взрослых;

- сладкая вата для детей и аппетитные шашлыки для мам и пап, бабушек и дедушек

18-00 ДТДиМ

Финал КВН!

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Шутки в глухомани»(14+) Прекрасный спектакль про нас, про Россию. Эта история про семейные ценности и широкую русскую душу. Несмотря на то, что действие происходит где-то в середине прошлого века, в наше время смотреть не менее интересно.

16 декабря

11 и 13-00 Театр кукол «Золотой петушок»

«Маленькие хитрости"

11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Мюзикл «Сокровища капитана Флинта» (5+) Знакомая с детства история о пиратских сокровищах, спрятанных кровожадным Флинтом на почти необитаемом острове. Для юного Джима и его маленьких друзей в зрительном зале поиски этих сокровищ становятся не только веселым приключением, но и настоящим испытанием, в котором побеждает только тот, кто умеет дружить.

14-00 ЦРОФП Гагарин(стадион Труд)

5 год подряд мы будем участвовать в массовом, объединяющем, всероссийском челлендже от команды Reebok CrossFit EKB.

В этом году нас ждут приседания со штангой на спине, будет жарко!(16+)

16-00 Центральная городская библиотека

Персональная выставка работ известного озерского фотографа Владимира Чиркова «65 мгновений», приуроченная к его юбилею!

Вниманию детских досуговых центров, спортивных секций и творческих кружков! Хотите, чтобы информация о вас появилась в афише? Высылайте информацию на электронную почту alexandra-tut@inbox.ru!

Александра Лебедева