Много-много детских событий в нашей афише!

Очень, очень, очень много мероприятий для детей и подростков на этой неделе!
С понедельника по пятницу проходят курсы в Школе скорочтения IQ007 (магазин "Наш дом" и Герцена 9).
С 13 30 –«Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»
С 15 00 – «Ментальная арифметика. Быстрый счет в уме +,-,*,/» (для школьников)
С 15 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»
С 16 30 - Английский язык – «Учись говорить легко и свободно» (для школьников)
С 16 30 – «Ментальная арифметика. Учим таблицу умножения» (для школьников)
С 16 30 – «Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»
С 18 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»
С 18 00 – «Ментальная арифметика» (от 4 лет)
С 18 00– «Скоро в школу» (для детей от 4 - 7 лет)
С 19 00 – «Тренировка памяти, внимания и скорости чтения для забывчивых взрослых»
С 19 00 – «Ментальная арифметика. Быстрый счет в уме +,-,*,/» (для взрослых)
13 декабря
16-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Совместный проект Театра и арт-школы Светланы Худяковой "Станция 74" - театральная студия!
Объявляется дополнительный набор от 7 лет
Запись по телефонам: 89227311065 и 89823149767
18-30 ДК «Маяк»
Концерт эстрадного отделения Колледжа искусств
14 декабря
14 и 19-00 ДК «Маяк»
Представление большого Санкт - Петербургского цирка, с программой ЛЕГЕНДЫ МИРА
18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»
«Земля Эльзы»(14+) Можно прожить всю жизнь и никогда не узнать что такое любовь. Главная героиня Эльза всю жизнь живет в деревне и видит всё в серых тонах. Но однажды она знакомится с таким же несчастным человеком - Василием.
И забыв про родных и подруг она одевает розовое платье и готовится выйти замуж по любви.
15 декабря
В субботу встречаемся на занятиях Школе скорочтения IQ007 (Магазин "Наш дом" и Герцена 9).
С 9 00– «Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»
С 9 00 – «Ментальная арифметика. Учим таблицу умножения»
С 9 00 – «Быстрый счет в уме +,-,*,/» (от 4 лет школьников и взрослых)
С 9 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»
С 9 00 - Английский язык – «Учись говорить легко и свободно» (от 4 лет, школьников и взрослых)
С 9 00 – «Скоро в школу» (для детей от 4 - 7 лет)
С 9 00 – «Тренировка памяти, внимания и скорости чтения для забывчивых и взрослых
11-00 Театр кукол «Золотой петушок»
"Сказка о хитрой лисичке"
С 12 до 17ч Универмаг
Новогодняя выставка «О, Керамика!». Панно, инсталляции, украшения из фарфора, посуда и декор для дома от мастеров-керамистов Маши Кравцовой (г. Кыштым) и Лены Евсиковой (г. Озерск). На выставке также можно приобрести ёлочные игрушки, уютные подсвечники и гирлянды.
14-00 П.Татыш, арт-площадка ДК им.А.С.Пушкина
Конкурсная программа "Ледниковый период в валенках - 2".
Вас ждут:
- развлекательная программа "Ледниковый период в валенках-2";
- конкурсная программа "Самый лучший Дед Мороз";
- веселые забавы для детей и увлекательные игры для взрослых;
- сладкая вата для детей и аппетитные шашлыки для мам и пап, бабушек и дедушек
18-00 ДТДиМ
Финал КВН!
18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»
«Шутки в глухомани»(14+) Прекрасный спектакль про нас, про Россию. Эта история про семейные ценности и широкую русскую душу. Несмотря на то, что действие происходит где-то в середине прошлого века, в наше время смотреть не менее интересно.
16 декабря
11 и 13-00 Театр кукол «Золотой петушок»
«Маленькие хитрости"
11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»
Мюзикл «Сокровища капитана Флинта» (5+) Знакомая с детства история о пиратских сокровищах, спрятанных кровожадным Флинтом на почти необитаемом острове. Для юного Джима и его маленьких друзей в зрительном зале поиски этих сокровищ становятся не только веселым приключением, но и настоящим испытанием, в котором побеждает только тот, кто умеет дружить.
14-00 ЦРОФП Гагарин(стадион Труд)
5 год подряд мы будем участвовать в массовом, объединяющем, всероссийском челлендже от команды Reebok CrossFit EKB.
В этом году нас ждут приседания со штангой на спине, будет жарко!(16+)
16-00 Центральная городская библиотека
Персональная выставка работ известного озерского фотографа Владимира Чиркова «65 мгновений», приуроченная к его юбилею!
Вниманию детских досуговых центров, спортивных секций и творческих кружков! Хотите, чтобы информация о вас появилась в афише? Высылайте информацию на электронную почту alexandra-tut@inbox.ru!
Александра Лебедева