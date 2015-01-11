Челябинская область стала аутсайдером экологического рейтинга регионов

Челябинская область заняла предпоследнее место в национальном экологическом рейтинге регионов по итогам осени 2018 года, уступив первенство Свердловской области.

Самыми экологически чистыми регионами России стали: Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай, Курская, Белгородская, Мурманская и Магаданская области, Москва, Республика Коми и Санкт-Петербург.

Замыкают рейтинг Республика Саха, Красноярский край, Брянская и Оренбургская области, Республика Бурятия, Нижегородская и Московская области, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

«Заметные успехи в охране окружающей среды показывает Челябинская область. Так, контролирующие органы всерьез взялись за привлечение к ответственности нарушителей природоохранного законодательства. Однако объем негативной информации, накопленной за 10 лет составления рейтинга, пока не позволяют региону подняться», – отметили составители рейтинга.+

Напомним, загрязнителям воздуха в Челябинске пригрозили уголовными делами и судебными исками в случае нарушения природоохранного законодательства.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-oblast-stala-autsayderom-ekologicheskogo-reytinga-regionov_111937.html