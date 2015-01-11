Братство стало больше

Снова декабрь, и снова в Духовно-просветительском центре «Первоцвет» храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска прошел традиционный прием в братство «Покровская крепость» новых юных следопытов и разведчиков.

Братство «Покровская крепость» это детско-юношеская организация следопытов и разведчиков, созданная при нашем озерском храме.

В развитых городах дореволюционной России было популярно скаутское движение, которое в современной России стало возрождаться спустя десятилетия забвения. Вот и «Покровская крепость» – организация, продолжающая традиции скаутов.

Группа старших школьников составляет отряд разведчиков, а младших – отряд следопытов.

По сложившейся уже традиции юные прихожане рассказали собравшимся о законах Братства, а вступающие принесли Большое обещание и получили форму. А какое же братство без гимна? Для братства «Покровская крепость» его написала Мария Михайловна ЛАРИОНОВА, а ребятишки его выучили и исполнили после торжественного принятия в братство.

Как пояснила координатор центра «Первоцвет» Елена Михайловна ШОРИНА, небесным покровителем братства избрали святого благоверного князя Александра Невского и потому после торжественной части был показан небольшой спектакль вертепного театра о Невской битве, после которой князь Александр Ярославич получил свое прозвание «Невский».

Затем начались испытания на чины и звания (именно в такой форме принято в Братстве подведение итогов первой половины учебного года). Команды проходили маршрут по путевым листам, выполняя на каждой станции свои задания (практические занятия по предметам «Родиноведение», «Разведчество», «Спортивные навыки» и «Основы православия»), включая преодоление полосы препятствий и стрельбу из лука.

И вновь в «Первоцвете» царила атмосфера радости понимания того, что такое настоящее братство!

Александр Волынцев