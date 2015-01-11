Увеличатся размеры выплат ветеранам труда, жертвам политических репрессий и сельским специалистам

С 01.01.2019 индексируется на 4,2 % размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан. Размер ежемесячной денежной выплаты составит: ветеранам труда 1181 руб. - гражданам, не пользующимися услугами местной телефонной связи 1353 руб. - гражданам, пользующимися услугами местной телефонной связи жертвам политических репрессий - 1474 руб. сельским специалистам - 1353 руб. Управление социальной защиты населения Администрации Озерского городского округа Челябинской области

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