Родители – на низком старте. На Южном Урале открыли тестовую запись в школы для первоклассников

Как записать ребенка в первый класс? Этот вопрос традиционно каждый год мучает родителей будущих школьников по всей стране.

В Челябинской области решили не ждать лета, а подготовиться к грядущему ажиотажу заранее, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru.

Как пояснили в региональном министерстве образования, электронную запись в школы уже запустили в тестовом режиме. Посмотреть, как работает информационная система “Образование Челябинской области” (по адресу: https://edu-74.ru/), а также написать пробное заявление южноуральцы смогут вплоть до 11 января. Очень важный момент: все эти тестовые записи будут удалены после 14 января. После чего откроется уже не пробная, а реальная регистрация: с 1 февраля по 30 июня – в школы по месту жительства, а с 1 июля – вне зависимости от места проживания. Использовать такую возможность смогут жители, зарегистрированные на портале госуслуг.

Добавим, что записать ребенка в первый класс родители смогут и “по старинке”, как и прежде, лично обратившись с заявлением непосредственно в школу.

https://www.cheltv.ru/roditeli-na-nizkom-starte-na-yuzhnom-urale-otkryli-testovuyu-zapis-v-shkoly-dlya-pervoklassnikov/