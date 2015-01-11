Новые квитанции, новые правила. За вывоз отходов южноуральцы заплатят регоператору

Из коммунальных квитанций исчезнет графа со стоимостью вывоза мусора. С Нового года этой работой займется отдельная организация – региональный оператор по обращению с отходами.

Губернатор Борис Дубровский поручил главам муниципалитетов проконтролировать, чтобы после введения новой схемы южноуральцы не начали получать двойные квитанции: и от регоператора, и от коммунальщиков.

“Работа дворников по-прежнему остается в жилищной услуге, и содержание дворовых территорий возложено на них. На нас как на регоператора возложены обязанности по погрузке отходов в транспортное средство и транспортирование. Содержание контейнерных площадок по-прежнему остается обязанностью муниципалитетов”, – отмечает Алексей Бубнов, директор регионального оператора по обращению с отходами.

Напомним, с 1 января начинают действовать новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. В Челябинской области разработана территориальная схема, регион поделен на пять кластеров, где выбраны регоператоры.

https://www.cheltv.ru/novye-kvitantsii-novye-pravila-za-vyvoz-othodov-yuzhnouraltsy-zaplatyat-regoperatoru/