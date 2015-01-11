Дубровский предупредил о новогодних сюрпризах погоды

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский предупредил глав и погодных сюрпризах в преддверии Нового года и в новогодние каникулы и потребовал обеспечить безопасность жителей.

Как рассказал глава региона на аппаратном совещании с замами и министрами, в новогодние праздники ожидаются температурные перепады.

По данным Gismeteo, в последний рабочий день текущего года, 29 декабря, на следующий день, 30 декабря, в дневные часы столбик термометра будет подниматься до плюс 4 градусов. В предновогодние часы прогнозируется около ноля градусов. Затем температура воздуха начнет снижаться и уже третьего января днем ожидается минус 26 градусов, ночью – до минус 30 градусов. В последующие дни, вплоть до Рождества, трескучие морозы сохранятся. Затем морозы немного ослабнут, но к середине января вновь усилятся.

Борис Дубровский поручил главам, чтобы при таких перепадах температур подконтрольные им территории не превратились в один сплошной каток.

Губернатор дал поручение министерству дорожного хозяйства совместно с федеральными структурами и ГИБДД взять на особый контроль ситуации на дорогах. «Обеспечить мониторинг состояния автотрасс, особенно на проблемных участках М-5 и М-36», – акцентировал внимание глава региона.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/dubrovskiy-predupredil-o-novogodnih-syurprizah-pogody