Виртуальное уведомление. Суды будут посылать повестки по электронке

Электронные судебные уведомления предложили ввести депутаты Госдумы от фракции “Справедливая Россия”.

Нововведения, по их мнению, позволят сократить количество судебных заседаний без участия одной из сторон, передает корреспондент ГТРК “Южный Урал”.

Сейчас повестки в суд высылают Почтой России, а жителям разносят извещения. С ним человек должен в течение семи дней прийти на почту и забрать судебное уведомление. Если он не успеет, почтальоны отправляют документ обратно – в суд. А человек, не получивший повестку и не явившейся на заседание, считается уклонистом. По мнению парламентария от партии “Справедливая Россия” Валерия Гартунга, эта система устарела.

“Суд по старинке высылает по месту прописки повестку. Человек был в этот момент, например, в отпуске. Он не мог вовремя отреагировать, получить свою повестку, подготовиться”, – отмечает Валерий Гартунг, депутат Государственной думы от фракции “Справедливая Россия”.

Планируется, виртуальные уведомления будут дублировать бумажный документ и приходить на личный адрес электронной почты, указанной на сайте Госуслуг или Почты России. В письме будут указаны адрес суда, фамилия судьи и телефоны для связи. Таким образом, жители страны смогут своевременно получать судебную корреспонденцию и информировать суд, если не смогут прийти на заседание по уважительной причине. Проект закона внесен в Госдуму.

https://www.cheltv.ru/virtualnoe-uvedomlenie-sudy-budut-posylat-povestki-po-elektronke/