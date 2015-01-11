Дознаватели озерской полиции по факту угона возбудили уголовное дело

В дежурную часть полиции Озерска обратилась местная жительница с заявлением по факту угона принадлежащего ей автомобиля «Мицубиси Голд».

Как установили сотрудники полиции, автомобиль был угнан 3 декабря из гаража, расположенного по ул. Кыштымская, где он был оставлен частному лицу для производства ремонтных работ. Преступление совершил сын собственника гаража, имевший свободный доступ в данное помещение. Молодой человек пришел в гараж, когда там никого не было, забрать свои вещи, после чего он решил уехать по своим делам на чужом автомобиле.

Не имея прав, угонщик по пути домой совершил в одном из дворов по бульвару Луначарского дорожно-транспортное происшествие, наехав на стоящий автомобиль «Хундай Соната». Молодой человек покинул место ДТП, оставив угнанный автомобиль недалеко от места аварии. Вскоре подозреваемый в совершении данного угона был задержан сотрудниками полиции.

По факту управления транспортным средством без прав и без страховки, а также за оставление места дорожно-транспортного происшествия сотрудники ГИБДД на задержанного составили административные протоколы по ч. 1. ст. 12.7, ч. 1 ст. 12.37 и ч. 2 ст. 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании которых мировой судья вынес решение о наказании в виде административного ареста на трое суток.

Также отделом дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Угон). В отношении подозреваемого, 1986 года рождения, избрана мера пресечения обязательство о явке.

Сотрудники полиции напоминают: в случае совершения преступления необходимо незамедлительно обращаться в полицию с целью своевременного реагирования и организации работы полицейских по задержанию подозреваемых и раскрытию преступлений по «горячим следам».