Телефонные мошенничества

Как необходимо действовать, если вы столкнулись с телефонным мошенничеством.
В связи с участившимися случаями «телефонных» мошенничеств на территории Озёрского городского округа, разъясняем, что в случае поступления на сотовый либо стационарный телефон звонков от незнакомых граждан, представляющихся работниками социальной сферы либо государственными служащими, с требованиями материального характера, необходимо отказывать вышеуказанным гражданам в выполнении их требований, а также незамедлительно сообщать о таких звонках в органы внутренних дел либо органы прокуратуры.
Прокурор ЗАТО г. Озерск Вахрушев А.В.
Ключевые теги: мошенничество, прокуратура, преступление.
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