Телефонные мошенничества

Как необходимо действовать, если вы столкнулись с телефонным мошенничеством.

В связи с участившимися случаями «телефонных» мошенничеств на территории Озёрского городского округа, разъясняем, что в случае поступления на сотовый либо стационарный телефон звонков от незнакомых граждан, представляющихся работниками социальной сферы либо государственными служащими, с требованиями материального характера, необходимо отказывать вышеуказанным гражданам в выполнении их требований, а также незамедлительно сообщать о таких звонках в органы внутренних дел либо органы прокуратуры.

Прокурор ЗАТО г. Озерск Вахрушев А.В.