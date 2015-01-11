В России запретили усыплять кошек и собак. Принят закон о защите животных

Госдума приняла первый в истории страны законопроект «Об ответственном обращении с животными». В его обсуждении кроме депутатов и чиновников участвовали зоозащитники и представители общественных организаций.

Новый закон запрещает владельцам животных под любым предлогом умерщвлять своих питомцев. Их нужно либо передать в приют, либо другому владельцу. Кроме того, теперь запрещены бои с участием пернатых и хвостатых, их также нельзя натравливать на других зверей и людей.

За гранью закона теперь и пропаганда жестокого обращения с животными, а также содержание в квартирах, частных домах и на садовых участках диких зверей. Контактным зоопаркам теперь придется свернуть свою деятельность, как и популярным котокафе. Вообще подобный запрет касается всех заведений общепита, где раньше приветствовали четвероногих.

Что касается отлова бродячих кошек и собак, разработана схема, по которой спецучреждения будут работать: отлов — стерилизация — вакцинация — возврат на прежнее место обитания. Отловленное животное должны будут сразу передать в приют, а сам процесс отлова зафиксировать на видео.

В законе также прописано, что в приюте не могут усыпить животное без заключения ветеринара о неизлечимом заболевании или о не совместимой с жизнью травме.

В будущем в подзаконных актах появятся еще и отдельные требования к приютам и перечень потенциально опасных собак и других животных, запрещенных к содержанию в доме. Помимо этого, пропишут и требования к содержанию четвероногих в шоу-бизнесе.

Южноуральские зоозащитники считают, что принятый законопроект – только начало для большой работы. В соцсетях уже появились предложения челябинцев направить в Госдуму предложение о введении в стране должности зоополицейского.

«Отличный подарок к новому году! Закон об ответственном отношении к животным принят! 18 лет мы ждали и боролись за это!»

«У животных появятся права, а значит, их надо будет кому-то защищать», – такие комментарии сопровождают эту новость.

Добавим, что южноуральским зоозащитникам постоянно приходится спасать раненых зверей.

https://www.cheltv.ru/v-rossii-zapretili-usyplyat-koshek-i-sobak-prinyat-zakon-o-zashhite-zhivotnyh/