В Озерске медведь насмерть разодрал своего хозяина

В Озерске бурый медведь убил 40-летнего мужчину и двух собак.

Трагедия произошла в вечером в понедельник, 24 декабря. 4-летний медведь напал на мужчину на территории хозяйственных построек на улице Промышленной. Он разодрал тело южноуральца. От полученных травм мужчина скончался. Также медведь убил двух собак.

На место происшествия прибыли полицейские, которые застрелили животное, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. По предварительной информации, мужчина принес медведя из леса несколько лет назад и держал в вольере. Южноуралец хотел пристроить животное в цирк или зоопарк, но там отказались его принимать. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

В Озерске бурый медведь убил 40-летнего мужчину и двух собакhttp://echochel.ru/news/2018/12/25/77860/