На школьных площадках можно покататься на коньках

На ледовых кортах школ №№25,33,36,39, ДЮСШ активно проходят уроки физкультуры, плановые тренировки секций, внеклассные спортивные мероприятия.

Хоккейные команды школы №25 и школы №33 начали подготовку к городским соревнованиям.

В воскресенье, 23 декабря, прошел спортивный праздник «Новый год на коньках» среди юных фигуристов от 7 до 12 лет МБУ ДО «ДЮСШ». 55 воспитанников продемонстрировали свои умения в фигурном катании (тренер Новикова Н.В.)

Школа №36 использует снеговое покрытие спортивной площадки для обучения детей элементам скандинавской ходьбы с палками, в последние десятилетия набравшей невероятную популярность во всем мире. Противопоказаний для занятий этим видом оздоровительной гимнастики практически не существует, а уроки для начинающих чрезвычайно просты, понятны и очень быстро усваиваются.

В вечернее время на катке лицея №39 тренируются шефы – сотрудники завода №235.

Ледовые корты школ активно используются озерчанами для катания на коньках.

Текст и фото предоставлены Управлением образования.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37999/