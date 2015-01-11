Перед потеплением на Южном Урале сохранятся 33-градусные морозы

Синоптики обещают потепление на Южном Урале к концу недели – пока столбики термометров ночью будут показывать минус 33 градуса.

Ночью 26 декабря ожидается 23-28 градусов, в низинах – 33, на западе – 9-14. Прогнозируется переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, возможна изморозь. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с, отдельные порывы до 15 м/с.

В Челябинске в среду ожидается 26-28 градусов ночью и 18-20 – днем. Будет преобладать переменная облачность, осадков не ожидается.

«Во второй половине рабочей недели под напором атмосферных фронтов, антициклон будет уходить в восточные районы Сибири, уступая дорогу более теплому воздуху: ожидаются снегопады, ослабление холодов, температура повысится до свойственных текущему периоду значений», – сообщили в Уральском Гидрометцентре.

К концу недели на Южном Урале заметно потеплеет: ночные температуры составят 10-15 градусов, дневные – 3-8.

https://dostup1.ru/society/Pered-potepleniem-na-Yuzhnom-Urale-sohranyatsya-33-gradusnye-morozy_112302.html