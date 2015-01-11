В Челябинске под Новый год отменят более 150 междугородних рейсов

В период новогодних праздников в Челябинске меняется расписание движения междугородних автобусов – вводятся дополнительные, а также отменяются существующие рейсы.

С 29 по 31 декабря в связи с повышенным спросом добавится 70 рейсов – в Миасс, Шадринск, Бреды, Снежинск, Южноуральск, Трехгорный и другие города.+

Отмены рейсов произойдут с 31 декабря по 1 января по причине малого спроса на них. Речь идет о поездках в Пермь, Магнитогорск, Кизил, Уфу, Касли, Кыштым, Кусу и другие города. В общей сложности отменяется более 150 рейсов.

С подробным расписанием движения автобусов можно ознакомиться на сайте Миндортранса.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-pod-Novyy-god-otmenyat-bolee-150-mezhdugorodnih-reysov_112320.html