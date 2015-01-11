Озерские полицейские приняли участие в областном чемпионате по боевому САМБО

На прошлой неделе областной полицейский главк провел чемпионат по боевому САМБО среди сотрудников территориальных органов внутренних дел. В чемпионате приняли участие 101 полицейский из 22 команд.

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск представляли четыре сотрудника: старший лейтенант полиции Андрей Пузанков, старший лейтенант внутренней службы Сергей Комаров, лейтенант полиции Максим Хавренко и сержант полиции Юрий Богус.

Озерские полицейские показали себя с лучшей стороны, проявив мастерство владения боевым САМБО. В весовой категории до 100 кг первое место в ходе упорной борьбы занял Андрей Пузанков, второе место у Сергея Комарова. В весовой категории до 74 кг «серебро» у Максима Хавренко. В общекомандном зачете сотрудники озерской полиции заняли третье место.

Коллеги и руководство Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск поздравляет наших самбистов с достойным результатом и желает дальнейших побед в спорте!