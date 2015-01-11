В Кольцово приземлился первый самолет рейса Челябинск-Екатеринбург

Первый полет лайнера авиакомпании «Ижавиа» по маршруту Челябинск-Екатеринбург состоялся.

Борт прибыл в Кольцово в четверг, 27 декабря, в 22:15. 200-километровое расстояние между мегаполисами Як-42 преодолел за 27 минут, говорится на странице аэропорта в Facebook. Рейс транзитный – после высадки пассажиров воздушное судно продолжило полет. Борт направился в Ижевск, оттуда он полетит в Минеральные Воды.

Первый рейс авиакомпании «Ижавиа» в Екатеринбург должен был состояться в ночь на 30 ноября. Однако за пять часов до назначенного времени пассажирам пришли SMS-уведомления об отмене вылета. В авиакомпании объяснили это организационными сложностями при запуске нового направления.

http://echochel.ru/news/2018/12/28/77924/