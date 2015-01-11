В Челябинске перекроют дорогу к аэропорту

Оно затронет дорогу, ведущую к челябинскому аэропорту со стороны Металлургического района.

Такое решение мэрия приняла совместно с городским управлением ГИБДД. Проезд будет перекрыт из-за того, что путепровод возле предприятий “Мечел-Кокс” и “ЧМК” сейчас находится в аварийном состоянии. Запрет вступит в силу с завтрашнего дня, 29 декабря, и будет действовать до окончания ремонта. Таким образом, добраться до аэропорта автомобилисты смогут только через Бродокалмакский тракт, со стороны Тракторозаводского района.

https://www.cheltv.ru/v-chelyabinske-perekroyut-dorogu-k-aeroportu/