В Челябинске перекроют дорогу к аэропорту

Оно затронет дорогу, ведущую к челябинскому аэропорту со стороны Металлургического района.
Такое решение мэрия приняла совместно с городским управлением ГИБДД. Проезд будет перекрыт из-за того, что путепровод возле предприятий “Мечел-Кокс” и “ЧМК” сейчас находится в аварийном состоянии. Запрет вступит в силу с завтрашнего дня, 29 декабря, и будет действовать до окончания ремонта. Таким образом, добраться до аэропорта автомобилисты смогут только через Бродокалмакский тракт, со стороны Тракторозаводского района.
https://www.cheltv.ru/v-chelyabinske-perekroyut-dorogu-k-aeroportu/
Ключевые теги: Аэропорт Челябинска, ремонт дороги, объезд.
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