Полиция призывает к бдительности при совершении сделок купли-продажи в сети Интернет

На территории Озерского городского округа продолжается регистрация случаев мошенничеств, связанных с покупкой товаров в социальных сетях. Злоумышленники давно облюбовали соцсети. Здесь пользователи расслаблены и доверчивы, и время здесь проводят с целью отдохнуть, отвлечься, ОДНАКО

Все чаще граждане попадаются в сети мошенников при совершении каких-либо покупок в социальных сетях и на сервисах бесплатных объявлений в сети Интернет, таких как, «Авито», «В Контакте», «Одноклассники», «Юла».

Гражданин в социальных сетях либо на сервисах объявлений находит информацию о продаже товара по выгодной цене. Выходит на связь с продавцом, который разъясняет — что он из другого города, а товар вышлет позже. Аферист предлагает внести за товар предоплату или оплатить покупку целиком. После зачисления денег на счет мошенника, он отключает телефон и больше на связь не выходит.

Мошенничество в социальных сетях не отличается особой оригинальностью. Аферисты используют уже проработанные схемы, которые применяют также на других сайтах.

Мошенники в сети Интернет предлагают заниженные цены, акции на товар, льготы на доставку в минимальные сроки и так далее. В социальных сетях, мошенник, может даже прислать вам отсканированную копию якобы своего паспорта и данные своей банковской карты. Однако на деле преступник получает ваши деньги, а высылать товары никто и не собирался.

Чтобы избежать финансовых потерь при дистанционной покупке товара, рекомендуем:

- договоритесь с продавцом об оплате товара наложенным платежом при получении заказа в транспортной компании, однако, — это не будет 100% гарантией, что придет тот самый товар. В посылке может оказаться что угодно — кусок дерева, картон или даже камень.

- самостоятельно проверьте данные продавца через поисковые системы и отзывы покупателей в сети интернет;

- не перечисляйте деньги на сотовый телефон – такую схему оплаты часто используют мошенники.

Уважаемые граждане, если вы стали жертвой обмана, незамедлительно обратитесь в банк с заявлением о блокировке перевода. Операции по денежным переводам могут осуществляться до 3-х дней. Если деньги еще не были сняты со счета, ваш перевод может быть заблокирован банком, даже если он уже был осуществлен.

Обратитесь в полицию.

Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», в зависимости от степени тяжести предусматривает наказание в виде штрафа и обязательных и исправительных работ вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет.

О фактах противоправных деяний вы можете сообщить по телефону доверия ГУ МВД России по Челябинской области 8(351)2688594 или 02.

Будьте бдительны и внимательны при совершении любых сделок купли-продажи через сеть Интернет!